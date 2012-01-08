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    Алекс Перес - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Алекс
    Фамилия Перес
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 августа 1991 (31 год)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 60' -90' Хетафе (Хетафе) 0:2 Сарагоса (Сарагоса)
    08.01.2012 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Атлетик (Бильбао)
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