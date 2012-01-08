Алекс Перес - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1991 (31 год)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|60' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:2
|Сарагоса (Сарагоса)
|08.01.2012
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)