Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Вадим Курлович - статистика

Слуцк
30 октября 1992 (33), Микашевичи
#27 | Полузащитник
177 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слуцк
23
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Слуцк
0 : 2
29.11.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 1
22.11.2025
Слуцк
59' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
1 : 2
08.11.2025
Слуцк
83' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
3 : 1
02.11.2025
Слуцк
61' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
4 : 1
25.10.2025
Слуцк
1' - 59'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк
2 : 2
19.10.2025
Молодечно
1' - 87'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 1
15.10.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
0 : 0
05.10.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
0 : 1
27.09.2025
Витебск
1' - 66'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
3 : 0
21.09.2025
Слуцк
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
0 : 3
13.09.2025
БАТЭ
1' - 63'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
30.08.2025
Слуцк
63' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
16.08.2025
Слуцк
1' - 73'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 0
09.08.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
3 : 0
04.07.2025
Слуцк
1' - 86'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
0 : 3
29.06.2025
Арсенал
1' - 72'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
1 : 0
21.06.2025
Нафтан
1' - 80'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 1
14.06.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
0 : 3
01.06.2025
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Молодечно
0 : 1
25.05.2025
Слуцк
35' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
1 : 1
17.05.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
4 : 1
11.05.2025
Слуцк
65' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 2
04.05.2025
Минск
1' - 74'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 2
18.04.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
2 : 1
11.04.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
0 : 1
16.03.2025
МЛ Витебск
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+