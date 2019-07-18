Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005