Харис Мавриас - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Мавриас
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Мавриас
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -121'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
(3:1)п
|Аполлон (Лимассол)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)