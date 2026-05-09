Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Йелле Фоссен - статистика

Зюлте-Варегем
22 марта 1989 (37)
#9 | Нападающий
180 см | 70 кг
Бельгия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюлте-Варегем
17
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
1' - 66'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
01.05.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Зюлте-Варегем
4 : 0
26.04.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
19.04.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Дендер
1 : 2
12.04.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
04.04.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
22.03.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Гент
2 : 0
13.03.2026
Зюлте-Варегем
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
08.03.2026
Стандард
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Мехелен
2 : 1
28.02.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
22.02.2026
Андерлехт
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
3 : 2
15.02.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
07.02.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
31.01.2026
Вестерло
73' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Брюгге
4 : 3
24.01.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
17.01.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Антверпен
2 : 1
27.12.2025
Зюлте-Варегем
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Юнион СЖ
2 : 0
20.12.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
13.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
07.12.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Зюлте-Варегем
1 : 1
29.11.2025
Серкль Брюгге
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Стандард
0 : 0
21.11.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Дендер
2 : 2
07.11.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Зюлте-Варегем
1 : 4
01.11.2025
Юнион СЖ
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
26.10.2025
Зюлте-Варегем
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Зюлте-Варегем
4 : 1
19.10.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
04.10.2025
Зюлте-Варегем
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
27.09.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Шарлеруа
1 : 2
20.09.2025
Зюлте-Варегем
46' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
13.09.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
23.08.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
16.08.2025
Брюгге
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 3
10.08.2025
Зюлте-Варегем
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Вестерло
3 : 1
02.08.2025
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
1 : 1
26.07.2025
Мехелен
1' - 90'
90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+