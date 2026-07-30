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Армения. Премьер-лига
Команды
Пюник
Эдгар Малакян
Статистика
€ 75 тыс
Эдгар Малакян - статистика
Пюник
22 сентября 1990 (35)
#7 | Полузащитник
Армения
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Команда
И
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Пюник
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
0 : 0
30.07.2026
Дебрецен
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Дебрецен
1 : 0
23.07.2026
Пюник
Был в запасе
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
1 : 0
16.07.2026
Марсашлокк
60' - 90'
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