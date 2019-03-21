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    Александр Дмитриев - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Дмитриев
    Команда Левадия
    Состав Основной
    Родной город Таллинн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 1982 (41 год)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.03.2019 1' -90' Северная Ирландия 2:0 Эстония
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