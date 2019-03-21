Александр Дмитриев - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эстония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.03.2019
|1' -90'
|Северная Ирландия
|2:0
|Эстония