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    Тамаш Кульчар - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Тамаш
    Фамилия Кульчар
    Команда Дебрецен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 октября 1982 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дебрецен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2010 46' -90' Сампдория (Генуя) 1:0 Дебрецен (Дебрецен)
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