Тамаш Кульчар - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Тамаш
|Фамилия
|Кульчар
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Тамаш
|Фамилия
|Кульчар
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дебрецен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2010
|46' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Дебрецен (Дебрецен)