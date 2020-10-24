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    Рубен - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Рубен Иван
    Фамилия Мартинес
    Состав Без клуба
    Родной город Користансо
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 июня 1984 (38 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.12.2020 1' -8' Осасуна (Памплона) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    8'
    22.12.2020 1' -90' Эльче (Эльче) 2:2 Осасуна (Памплона)
    19.12.2020 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:3 Вильярреал (Вильярреал)
    11.12.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:2 Осасуна (Памплона)
    06.12.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:2 Бетис (Севилья)
    29.11.2020 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Осасуна (Памплона)
    20.11.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Уэска (Уэска)
    07.11.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    31.10.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Атлетико (Мадрид)
    24.10.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    18.10.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Осасуна (Памплона)
    04.10.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Сельта (Виго)
    27.09.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Леванте (Валенсия)
    19.09.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Осасуна (Памплона)
    12.09.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Осасуна (Памплона)
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