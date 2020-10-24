|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.12.2020
|1' -8'
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|8'
|22.12.2020
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|2:2
|Осасуна (Памплона)
|19.12.2020
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|11.12.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:2
|Осасуна (Памплона)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Осасуна (Памплона)
|20.11.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетико (Мадрид)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Сельта (Виго)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Леванте (Валенсия)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Осасуна (Памплона)