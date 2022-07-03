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    Андрей Лебедев - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Андрей
    Фамилия Лебедев
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 февраля 1991 (32 года)
    Рост 191
    Вес 81
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 7 0 0 2 0
    Витебск 5 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Минск (Минск) 1:1 Гомель (Гомель)
    06.11.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 3:2 Минск (Минск)
    23.10.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    08.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    45'
    02.10.2022 1' -90' Минск (Минск) 0:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    18.09.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    02.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:1 Минск (Минск)
    19.08.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Минск (Минск)
    90'
    07.08.2022 79' -90' Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    03.07.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:1 Динамо-Брест (Брест)
    25.06.2022 88' -90' Слуцк (Слуцк) 0:2 Витебск (Витебск)
    17.06.2022 1' -74' Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.05.2022 75' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    13.05.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
    19.03.2022 1' -85' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Витебск (Витебск)
    85'
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