Андрей Лебедев - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Лебедев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|81
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Лебедев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|7
|0
|0
|2
|0
|Витебск
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|45'
|02.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.09.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|19.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|90'
|07.08.2022
|79' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|25.06.2022
|88' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|17.06.2022
|1' -74'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|75' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|13.05.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|19.03.2022
|1' -85'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Витебск (Витебск)
|85'