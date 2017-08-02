Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Африканских Наций 2015 Лига Европы 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011