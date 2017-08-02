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Кевин Констан
Статистика
Кевин Констан - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1987 (39)
#19 | Полузащитник
184 см | 80 кг
Гвинея | Франция
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Сьон
1 : 1
02.08.2017
Судува
1' - 90'
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