Джонатан Форте - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Форте
|Команда
|Олдхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Форте
|Команда
|Олдхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сканторп Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2010
|1' -90'
|Сканторп Юнайтед (Сканторп)
|2:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)