Крис Дагнэлл - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Дагнэлл
|Команда
|Йовил
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Дагнэлл
|Команда
|Йовил
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сканторп Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2010
|1' -80'
|Сканторп Юнайтед (Сканторп)
|2:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)