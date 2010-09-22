Майкл Коллинс - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сканторп Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2010
|72' -90'
|Сканторп Юнайтед (Сканторп)
|2:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)