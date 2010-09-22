Роберт Грант - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Грант
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Грант
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сканторп Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2010
|60' -90'
|Сканторп Юнайтед (Сканторп)
|2:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)