Жошь Райт - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Жошь
|Фамилия
|Райт
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Имя
|Жошь
|Фамилия
|Райт
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сканторп Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2010
|1' -90'
|Сканторп Юнайтед (Сканторп)
|2:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|18'