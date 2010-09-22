Нилл Кеневэн - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Нилл
|Фамилия
|Кеневэн
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|81
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Нилл
|Фамилия
|Кеневэн
|Команда
|Сканторп Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сканторп Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2010
|1' -90'
|Сканторп Юнайтед (Сканторп)
|2:5
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)