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    Нилл Кеневэн - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Нилл
    Фамилия Кеневэн
    Команда Сканторп Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 1991 (31 год)
    Рост 191
    Вес 81
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сканторп Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2010 1' -90' Сканторп Юнайтед (Сканторп) 2:5 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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