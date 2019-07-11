Додо - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Луис Паоло
|Фамилия
|Иларио
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
|Имя
|Луис Паоло
|Фамилия
|Иларио
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиепая
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Норрчепинг (Норрчепинг)
|25.07.2019
|1' -90'
|Норрчепинг (Норрчепинг)
|2:0
|Лиепая (Лиепая)
|18.07.2019
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Лиепая (Лиепая)
|11.07.2019
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|1:1
|Динамо (Минск)