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Грузия. Лига Эровнули
Команды
Иберия 1999
Александр Амисулашвили
Статистика
Александр Амисулашвили - статистика
Иберия 1999
20 августа 1982 (44), Телави
#25 | Защитник
188 см | 88 кг
Грузия | Россия
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 4 раунд
Иберия 1999
1 : 2
27.08.2026
Ягеллония
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Ягеллония
4 : 0
20.08.2026
Иберия 1999
1' - 80'
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Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иберия 1999
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Иберия 1999
1 : 2
27.08.2026
Ягеллония
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Ягеллония
4 : 0
20.08.2026
Иберия 1999
1' - 80'
Лига Европы, 3 раунд
Иберия 1999
2 : 1
11.08.2026
Ларн
1' - 120'
Лига Европы, 3 раунд
Ларн
0 : 0
04.08.2026
Иберия 1999
1' - 90'
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