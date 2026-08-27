Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Лига конференций 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Премьер-лига 2009 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Премьер-лига 2006