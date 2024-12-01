Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гьермунд Осен - статистика

Лиллестрем
Завершил карьеру
22 мая 1991 (35)
#23 | Полузащитник
182 см | 71 кг
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лиллестрем
26
1
4
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Буде-Глимт
5 : 2
01.12.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Лиллестрем
0 : 3
23.11.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
2 : 1
09.11.2024
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Лиллестрем
0 : 1
03.11.2024
Хаугесунд
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
2 : 1
20.10.2024
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Лиллестрем
1 : 4
29.09.2024
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
5 : 0
21.09.2024
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Лиллестрем
1 : 1
15.09.2024
Русенборг
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
30.08.2024
Лиллестрем
1' - 78'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Лиллестрем
0 : 1
25.08.2024
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 0
21.08.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Стремсгодсет
3 : 2
17.08.2024
Лиллестрем
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Лиллестрем
1 : 2
11.08.2024
Мольде
1' - 68'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
1 : 1
04.08.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Лиллестрем
2 : 2
28.07.2024
Сарпсборг 08
1' - 90'
47'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Лиллестрем
3 : 1
13.07.2024
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Мольде
3 : 0
07.07.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
2 : 1
27.06.2024
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Тромсе
1 : 2
02.06.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Одд
2 : 1
26.05.2024
Лиллестрем
1' - 84'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Лиллестрем
0 : 2
20.05.2024
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Викинг
1 : 4
16.05.2024
Лиллестрем
1' - 90'
8'
38'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Лиллестрем
0 : 2
12.05.2024
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
05.05.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Лиллестрем
1 : 1
28.04.2024
ХамКам
1' - 90'
39'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
0 : 1
21.04.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Лиллестрем
0 : 5
14.04.2024
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 2
07.04.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
2 : 2
01.04.2024
Кристиансунд
1' - 90'
59'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+