Маркус Хенриксен - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Хенриксен
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Хенриксен
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|29
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|06.11.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:4
|Русенборг (Тронхейм)
|84'
|30.10.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|23.10.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:1
|Русенборг (Тронхейм)
|19'
|15.10.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|09.10.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|02.10.2022
|1' -90'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|4:4
|Русенборг (Тронхейм)
|18.09.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|11.09.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Русенборг (Тронхейм)
|04.09.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|4:1
|Викинг (Ставангер)
|28.08.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|21.08.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Олесунн (Олесунн)
|12.08.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:5
|Русенборг (Тронхейм)
|06.08.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|30.07.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:3
|Русенборг (Тронхейм)
|23.07.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|17.07.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|0:0
|Русенборг (Тронхейм)
|03.07.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|90'
|25.06.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|19.06.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|29.05.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|26.05.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:3
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|22.05.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|16.05.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|08.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|73'
|24.04.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|18.04.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|10.04.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)
|03.04.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)