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    Адам Янош - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Адам
    Фамилия Янош
    Команда Млада Болеслав
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июля 1992 (30 лет)
    Рост 172
    Вес 65
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Богемианс 1905 19 2 2 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -58' Слован (Либерец) 1:3 Богемианс 1905 (Прага)
    45' 56'
    25.02.2023 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Зброевка (Брно)
    19.02.2023 1' -81' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Богемианс 1905 (Прага)
    05.02.2023 1' -85' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:2 Богемианс 1905 (Прага)
    83'
    28.01.2023 1' -85' Богемианс 1905 (Прага) 2:0 Теплице (Теплице)
    74'
    12.11.2022 1' -90' Баник (Острава) 4:1 Богемианс 1905 (Прага)
    23.10.2022 1' -68' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 4:3 Богемианс 1905 (Прага)
    68'
    15.10.2022 1' -69' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Сигма (Оломоуц)
    09.10.2022 1' -68' Словацко (Угерске-Градиште) 2:4 Богемианс 1905 (Прага)
    21'
    01.10.2022 1' -82' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Виктория (Пльзень)
    18.09.2022 1' -88' Пардубице (Пардубице) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    55'
    11.09.2022 1' -46' Богемианс 1905 (Прага) 0:2 Слован (Либерец)
    17'
    04.09.2022 1' -77' Зброевка (Брно) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    30.08.2022 55' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    27.08.2022 1' -57' Спарта (Прага) 1:1 Богемианс 1905 (Прага)
    22.08.2022 1' -71' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    13.08.2022 70' -90' Теплице (Теплице) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    06.08.2022 84' -90' Богемианс 1905 (Прага) 3:3 Баник (Острава)
    31.07.2022 71' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
    88'
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