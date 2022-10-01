Адам Янош - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Янош
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Янош
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Богемианс 1905
|19
|2
|2
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -58'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|45' 56'
|25.02.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Зброевка (Брно)
|19.02.2023
|1' -81'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|05.02.2023
|1' -85'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|83'
|28.01.2023
|1' -85'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|74'
|12.11.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|4:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|23.10.2022
|1' -68'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|68'
|15.10.2022
|1' -69'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|09.10.2022
|1' -68'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:4
|Богемианс 1905 (Прага)
|21'
|01.10.2022
|1' -82'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|18.09.2022
|1' -88'
|Пардубице (Пардубице)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|55'
|11.09.2022
|1' -46'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|17'
|04.09.2022
|1' -77'
|Зброевка (Брно)
|1:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.08.2022
|55' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|27.08.2022
|1' -57'
|Спарта (Прага)
|1:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|22.08.2022
|1' -71'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|13.08.2022
|70' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|06.08.2022
|84' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:3
|Баник (Острава)
|31.07.2022
|71' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|88'