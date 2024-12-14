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Адам Янош
Статистика
Адам Янош - статистика
Завершил карьеру
20 июля 1992 (34)
#8 | Полузащитник
172 см | 65 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига наций 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Богемианс 1905
3 : 3
14.12.2024
Карвина
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Спарта
1 : 0
07.12.2024
Богемианс 1905
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
0 : 3
04.12.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Богемианс 1905
3 : 3
30.11.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Виктория
2 : 0
10.11.2024
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Богемианс 1905
0 : 0
03.11.2024
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
1' - 66'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
71' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
10.08.2024
Спарта
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
0 : 0
03.08.2024
Богемианс 1905
1' - 70'
53'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
1 : 0
27.07.2024
Богемианс 1905
1' - 60'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Богемианс 1905
2 : 1
20.07.2024
Баник
77' - 90'
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