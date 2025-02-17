Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Первая лига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Зимний кубок РПЛ 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Кубок PARI Премьер 2022 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009