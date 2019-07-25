Воислав Станкович - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Воислав
|Фамилия
|Станкович
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Воислав
|Фамилия
|Станкович
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|Был в запасе
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|2:1
|Нефтчи (Баку)
|08.08.2019
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:2
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|25.07.2019
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:1
|Нефтчи (Баку)