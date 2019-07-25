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    Воислав Станкович - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Воислав
    Фамилия Станкович
    Команда Габала
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 Был в запасе Бней-Иегуда (Тель-Авив) 2:1 Нефтчи (Баку)
    08.08.2019 1' -90' Нефтчи (Баку) 2:2 Бней-Иегуда (Тель-Авив)
    25.07.2019 1' -90' Арсенал (Тула) 0:1 Нефтчи (Баку)
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