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    Стефан Савич - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Савич
    Команда Атлетико
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 1991 (32 года)
    Рост 186
    Вес 73
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 90' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    12.02.2023 1' - 70' Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    70'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 16 0 0 2 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 6:1 Севилья (Севилья)
    25.02.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    12.02.2023 1' -70' Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    70'
    04.02.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    08.01.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:1 Барселона (Барселона)
    90'
    29.12.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Эльче (Эльче)
    09.11.2022 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    06.11.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    29.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    23.10.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    18.10.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    47'
    15.10.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Жирона (Жирона)
    89'
    01.10.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    21.08.2022 1' -76' Атлетико (Мадрид) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    15.08.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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