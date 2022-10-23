Стефан Савич - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Савич
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|73
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Савич
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 70'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|70'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|16
|0
|0
|2
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|25.02.2023
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|12.02.2023
|1' -70'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|70'
|04.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|08.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|90'
|29.12.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|09.11.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|06.11.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|23.10.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.10.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|47'
|15.10.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|89'
|01.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2022
|1' -76'
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.08.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)