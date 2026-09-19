Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Болонин - статистика

Астрахань
4 марта 1991 (35), Астрахань
#11 | Полузащитник
176 см | 68 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нефтяник
0 : 0
19.09.2026
Астрахань
1' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
62' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астрахань
10
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нефтяник
0 : 0
19.09.2026
Астрахань
1' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
1' - 85'
60'
83'
70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
31'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Чайка-М
0 : 3
30.05.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Динамо-2 Мх
0 : 2
24.05.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Астрахань
1 : 3
16.05.2026
Победа
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
3 : 1
08.05.2026
Нефтяник
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
0 : 0
02.05.2026
Астрахань
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Астрахань
1 : 1
25.04.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Астрахань
0 : 0
11.04.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Астрахань
0 : 1
04.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
Вчера, 21:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+