Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Баба Коллинс - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Баба
    Фамилия Коллинс
    Команда Ордабасы
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2007 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    20.09.2007 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Локомотив (Москва)
    • Читайте нас: 
    11