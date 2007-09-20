Баба Коллинс - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Баба
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|75
|Имя
|Баба
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2007
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|20.09.2007
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Локомотив (Москва)