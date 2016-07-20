Статистика по турнирам

Германия. Кубок 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011