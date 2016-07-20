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    Адам Пинтер - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Адам
    Фамилия Пинтер
    Состав Без клуба
    Родной город Балашадьярмат
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июня 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ференцварош 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.07.2016 1' -90' Ференцварош (Будапешт) 1:1
    (1:3)п    		 Партизани (Тирана)
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