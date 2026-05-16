Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 125 тыс

Пайтим Касами - статистика

Винтертур
2 июня 1992 (34), Винтертур
#23 | Полузащитник
187 см | 86 кг
Швейцария | Северная Македония
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
24
5
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
1' - 90'
7, 10'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
1' - 61'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
1' - 78'
25'
1'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
69' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
56' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
1' - 80'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 2
22.03.2026
Базель
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
1' - 90'
17'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
28.02.2026
Винтертур
1' - 81'
21'
45'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
6 : 1
14.02.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Цюрих
3 : 0
11.02.2026
Винтертур
1' - 90'
46'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
1 : 1
07.02.2026
Лугано
1' - 88'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
2 : 1
31.01.2026
Лозанна-Спорт
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
4 : 1
24.01.2026
Винтертур
1' - 86'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
14.01.2026
Винтертур
1' - 73'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 4
16.12.2025
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
1' - 73'
32'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 2
07.12.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
1' - 68'
39'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
5 : 0
22.11.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
4 : 2
01.11.2025
Серветт
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
3 : 0
28.10.2025
Винтертур
1' - 73'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
3 : 0
18.10.2025
Винтертур
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
2 : 4
05.10.2025
Лугано
1' - 77'
Главные новости
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
22:47
1
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
3
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
1
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
2
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+