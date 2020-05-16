Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Николас Хефлер - статистика

Фрайбург
9 марта 1990 (36), Иберлинген
#27 | Полузащитник
181 см | 78 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4 : 1
16.05.2026
РБ Лейпциг
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
3 : 2
10.05.2026
Фрайбург
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
1 : 1
03.05.2026
Вольфсбург
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
4 : 0
26.04.2026
Фрайбург
1' - 84'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
2 : 1
19.04.2026
Хайденхайм
68' - 90'
70'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
0 : 1
12.04.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
2 : 3
04.04.2026
Бавария
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Санкт-Паули
1 : 2
22.03.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
3 : 3
07.03.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
2 : 0
01.03.2026
Фрайбург
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 0
14.02.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
07.02.2026
Вердер
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
1 : 0
01.02.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
2 : 1
25.01.2026
Кельн
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
2 : 2
18.01.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
14.01.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
2 : 1
10.01.2026
Гамбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
3 : 4
20.12.2025
Фрайбург
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 1
14.12.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
2 : 1
06.12.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
4 : 0
30.11.2025
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
0 : 0
01.11.2025
Фрайбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 0
26.10.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
2 : 2
19.10.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
0 : 0
05.10.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 3
20.09.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
4 : 1
31.08.2025
Фрайбург
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 3
23.08.2025
Аугсбург
Был в запасе
Главные новости
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
3
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+