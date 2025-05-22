Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сонни Киттель - статистика

Завершил карьеру
6 января 1993 (33), Гиссен
#8 | Полузащитник
178 см | 65 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
25
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
2 : 0
22.05.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 1
17.05.2025
Грассхоппер
1' - 62'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
1' - 67'
7, 40'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Винтертур
2 : 0
03.05.2025
Грассхоппер
64' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Грассхоппер
0 : 1
19.04.2025
Винтертур
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Ивердон
1 : 2
12.04.2025
Грассхоппер
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Грассхоппер
3 : 1
06.04.2025
Люцерн
1' - 67'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Базель
2 : 1
03.04.2025
Грассхоппер
1' - 72'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
1 : 2
30.03.2025
Цюрих
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.03.2025
Сьон
1' - 61'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
3 : 1
08.03.2025
Грассхоппер
1' - 46'
35'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Грассхоппер
1 : 0
02.03.2025
Янг Бойз
1' - 64'
49'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Грассхоппер
1 : 2
16.02.2025
Серветт
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
2 : 2
04.02.2025
Лозанна-Спорт
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Серветт
1 : 1
01.02.2025
Грассхоппер
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
0 : 0
25.01.2025
Янг Бойз
1' - 87'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
18.01.2025
Грассхоппер
1' - 13'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Базель
0 : 1
14.12.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.12.2024
Ивердон
1' - 56'
38'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
1 : 1
30.11.2024
Грассхоппер
1' - 87'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2024
Винтертур
1' - 89'
65'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 0
03.11.2024
Грассхоппер
65' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
1 : 1
31.10.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
26.10.2024
Грассхоппер
1' - 64'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
1 : 2
19.10.2024
Цюрих
1' - 60'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
1 : 0
05.10.2024
Грассхоппер
1' - 81'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
1' - 74'
10'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
1' - 90'
Главные новости
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
1
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+