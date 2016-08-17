Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Егор Лугачев - новости

    #10 | Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Игоревич
    Фамилия Лугачев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник киевская ДЮСШ №15
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 декабря 1988 (34 года)
    Рост 184
    Вес 73
    • Читайте нас: 
    11