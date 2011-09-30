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    Херв Ксавьер Зенге - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Херв Ксавьер
    Фамилия Зенге
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1984 (39 лет)
    Рост 177
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2011 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
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