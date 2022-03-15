Люк Дэниэльс - статистика
#28 | Вратарь
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Дэниэльс
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|193
|Вес
|84
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Дэниэльс
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|193
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|4:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|45'
|30.04.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|27.04.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|23.04.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|18.04.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|15.04.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:4
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.03.2022
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.03.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|4:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|3:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.02.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|4:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|09.02.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|24.01.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|29.12.2021
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|26.12.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|04.12.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|27.11.2021
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|23.11.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Престон (Престон)
|20.11.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|06.11.2021
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|02.11.2021
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.10.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.09.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|18.08.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)