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    Люк Дэниэльс - статистика

    #28 | Вратарь
    Имя Люк
    Фамилия Дэниэльс
    Команда Мидлсбро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 января 1988 (35 лет)
    Рост 193
    Вес 84
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 1' -90' Престон (Престон) 4:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    45'
    30.04.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    27.04.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    23.04.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    18.04.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    15.04.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    09.04.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    06.04.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    02.04.2022 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:4 Мидлсбро (Миддлсбро)
    15.03.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    12.03.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    08.03.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 4:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.03.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    26.02.2022 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 3:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    22.02.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    19.02.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    12.02.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 4:1 Дерби Каунти (Дерби)
    09.02.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.01.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    24.01.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    15.01.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Рединг (Рединг)
    29.12.2021 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    26.12.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.12.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    11.12.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    04.12.2021 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Суонси (Суонси)
    27.11.2021 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    23.11.2021 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Престон (Престон)
    20.11.2021 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    06.11.2021 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    02.11.2021 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.10.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    23.10.2021 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    20.10.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Барнсли (Барнсли)
    16.10.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    02.10.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.09.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    25.09.2021 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    18.09.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    15.09.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    11.09.2021 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.08.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    21.08.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    18.08.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.08.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
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