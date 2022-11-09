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    Джонджо Шелви - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Джонджо
    Фамилия Шелви
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1992 (31 год)
    Рост 183
    Вес 74
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 2:2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 1' - 67' Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 72' Ноттингем Форест 1:1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 56' - 90' Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюкасл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.12.2022 87' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    09.11.2022 1' -86' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0
    (3:2)п    		 Кристал Пэлас (Лондон)
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