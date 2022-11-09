Джонджо Шелви - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Джонджо
|Фамилия
|Шелви
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|74
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Джонджо
|Фамилия
|Шелви
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 67'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 72'
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|56' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.12.2022
|87' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|09.11.2022
|1' -86'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас (Лондон)