Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джонджо Шелви
Статистика
Джонджо Шелви - статистика
Завершил карьеру
27 февраля 1992 (34)
#26 | Полузащитник
183 см | 74 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Престон
3 : 0
01.03.2025
Бернли
1' - 58'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
0 : 1
08.02.2025
Бернли
1' - 90'
Главные новости
Видео
Моуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
4
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
17
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+