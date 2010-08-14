Антони Гуисе - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Гуисе
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Гуисе
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2010
|85' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)