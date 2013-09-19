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    Стивен Джозеф-Монроуз - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Стивен
    Фамилия Джозеф-Монроуз
    Команда Габала
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июля 1990 (32 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2013 79' -90' Динамо (Киев) 0:1 Генк (Генк)
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