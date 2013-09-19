Стивен Джозеф-Монроуз - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Джозеф-Монроуз
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Джозеф-Монроуз
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2013
|79' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|Генк (Генк)