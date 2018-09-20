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    Аатиф Шаешу - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Аатиф
    Фамилия Шаешу
    Команда Анкарагюджю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июля 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.2018 1' -90' Динамо (Загреб) 4:1 Фенербахче (Стамбул)
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