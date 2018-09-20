Аатиф Шаешу - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Аатиф
|Фамилия
|Шаешу
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Аатиф
|Фамилия
|Шаешу
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.09.2018
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Фенербахче (Стамбул)