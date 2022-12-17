Леандро Бакуна - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Бакуна
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1991 (31 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Бакуна
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|20.02.2023
|81' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.02.2023
|1' -81'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|28.01.2023
|46' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|02.01.2023
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.12.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|4:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|26.12.2022
|1' -46'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|10'
|17.12.2022
|1' -68'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|28'