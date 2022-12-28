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    Жонас Мартен - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Жонас
    Фамилия Мартен
    Команда Лилль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 апреля 1990 (32 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ланс 1:1 Лилль Франция. Лига 1, 26 тур
    24.02.2023 Был в запасе Лилль 2:1 Брест Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 Был в запасе ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Лилль 2:0 Страсбур Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 Был в запасе Лион 3:2
    (4:2)п         		Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:1 Лилль (Лилль)
    24.02.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Брест (Брест)
    19.02.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:3 Лилль (Лилль)
    12.02.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:0 Страсбур (Страсбур)
    04.02.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:3 Лилль (Лилль)
    01.02.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    29.01.2023 62' -90' Ницца (Ницца) 1:0 Лилль (Лилль)
    02.01.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    28.12.2022 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 0:2 Лилль (Лилль)
    13.11.2022 77' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Анжер (Анжер)
    90'
    06.11.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Ренн (Ренн)
    30.10.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    23.10.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 4:3 Монако (Монако)
    14.10.2022 84' -90' Страсбур (Страсбур) 0:3 Лилль (Лилль)
    09.10.2022 85' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Ланс (Ланс)
    02.10.2022 1' -46' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    45'
    17.09.2022 60' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    10.09.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Лилль (Лилль)
    04.09.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:3 Лилль (Лилль)
    31.08.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Ницца (Ницца)
    26.08.2022 70' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 59' -90' Лилль (Лилль) 1:7 ПСЖ (Париж)
    12.08.2022 85' -90' Нант (Нант) 1:1 Лилль (Лилль)
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