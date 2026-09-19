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Франция. Лига 2
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Булонь
Жонас Мартен
Статистика
€ 250 тыс
Жонас Мартен - статистика
Булонь
9 апреля 1990 (36)
#8 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Булонь
1 : 2
19.09.2026
Нант
65' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Булонь
1 : 1
04.09.2026
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Монпелье
0 : 0
28.08.2026
Булонь
63' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 2 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
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Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Булонь
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Булонь
1 : 2
19.09.2026
Нант
65' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Булонь
1 : 1
04.09.2026
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Монпелье
0 : 0
28.08.2026
Булонь
63' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Генгам
1 : 0
14.08.2026
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Булонь
0 : 0
08.08.2026
Нанси
1' - 76'
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