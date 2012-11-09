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    Александр Симчевич - статистика

    #87 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Симчевич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия (мол) 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2012 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    62'
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