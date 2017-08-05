Томми Смит - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Томми
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Макклесфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Томми
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Макклесфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2018
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Рединг (Рединг)
|31.10.2017
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|60'
|14.10.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|05.08.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)