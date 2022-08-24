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    Жоэль - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Жоэль
    Отчество Роблес
    Фамилия Васкес
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 июня 1990 (32 года)
    Рост 195
    Вес 85
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Лидс (Лидс)
    24.08.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:1 Барнсли (Барнсли)
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