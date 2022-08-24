Жоэль - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Жоэль
|Отчество
|Роблес
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 июня 1990 (32 года)
|Рост
|195
|Вес
|85
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Жоэль
|Отчество
|Роблес
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 июня 1990 (32 года)
|Рост
|195
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|24.08.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)