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    Махамат Азрак - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Махамат
    Фамилия Азрак
    Команда Платаниас
    Состав Основной
    Родной город Кретель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1988 (34 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 79' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    01.05.2010 46' -90' Эспаньол (Барселона) 0:2 Валенсия (Валенсия)
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