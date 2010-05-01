Махамат Азрак - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Махамат
|Фамилия
|Азрак
|Команда
|Платаниас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кретель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Имя
|Махамат
|Фамилия
|Азрак
|Команда
|Платаниас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кретель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|79' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|01.05.2010
|46' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:2
|Валенсия (Валенсия)