Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Борха
Статистика
Борха - статистика
Завершил карьеру
25 августа 1992 (34), Мадрид
#17 | Нападающий
184 см | 81 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Межконтинентальный кубок 2024
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 39 тур
Гранада
0 : 2
12.05.2025
Эйбар
1' - 46'
Испания. Сегунда, 38 тур
Малага
1 : 0
03.05.2025
Гранада
46' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Гранада
1 : 1
26.04.2025
Эльче
86' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Картахена
2 : 3
20.04.2025
Гранада
79' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Альбасете
0 : 2
13.04.2025
Гранада
89' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Гранада
3 : 1
05.04.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Тенерифе
2 : 1
28.03.2025
Гранада
82' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Гранада
1 : 0
22.03.2025
Овьедо
87' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Кадис
1 : 0
16.03.2025
Гранада
87' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
3 : 0
09.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Кордоба
5 : 0
02.03.2025
Гранада
1' - 66'
Испания. Сегунда, 28 тур
Гранада
2 : 2
22.02.2025
Сарагоса
90' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
1 : 1
16.02.2025
Гранада
83' - 90'
Главные новости
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
1
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
4
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
Видео
Аршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
14
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
11
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+