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Борха - статистика

Завершил карьеру
25 августа 1992 (34), Мадрид
#17 | Нападающий
184 см | 81 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 39 тур
Гранада
0 : 2
12.05.2025
Эйбар
1' - 46'
Испания. Сегунда, 38 тур
Малага
1 : 0
03.05.2025
Гранада
46' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Гранада
1 : 1
26.04.2025
Эльче
86' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Картахена
2 : 3
20.04.2025
Гранада
79' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Альбасете
0 : 2
13.04.2025
Гранада
89' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Гранада
3 : 1
05.04.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Тенерифе
2 : 1
28.03.2025
Гранада
82' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Гранада
1 : 0
22.03.2025
Овьедо
87' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Кадис
1 : 0
16.03.2025
Гранада
87' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
3 : 0
09.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Кордоба
5 : 0
02.03.2025
Гранада
1' - 66'
Испания. Сегунда, 28 тур
Гранада
2 : 2
22.02.2025
Сарагоса
90' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
1 : 1
16.02.2025
Гранада
83' - 90'
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