Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Факел
Ильнур Альшин
Статистика
€ 400 тыс
Ильнур Альшин - статистика
Факел
31 августа 1993 (33), Тюмень
#10 | Нападающий
173 см | 60 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 1
29.08.2026
Зенит
1' - 48'
48'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Факел
0 : 0
22.08.2026
Оренбург
1' - 79'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
71' - 90'
90'
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
0 : 1
05.08.2026
Динамо
74' - 90'
Главные новости
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
1
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
2
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
Видео
Аршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
12
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
11
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
9
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+