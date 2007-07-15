Родриго - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Родриго Балдассо
|Фамилия
|Да Кошта
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|82
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Родриго Балдассо
|Фамилия
|Да Кошта
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.09.2007
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|25.08.2007
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Динамо (Киев)
|19.08.2007
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|7:3
|Карпаты (Львов)
|11.08.2007
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Динамо (Киев)
|05.08.2007
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:3
|Днепр (Днепр)
|01.08.2007
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Динамо (Киев)
|22.07.2007
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:2
|Арсенал (Киев)
|15.07.2007
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Динамо (Киев)