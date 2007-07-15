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    Родриго - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Родриго Балдассо
    Фамилия Да Кошта
    Команда Васко да Гама
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 августа 1980 (42 года)
    Рост 182
    Вес 82
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2007 1' -90' Динамо (Киев) 0:1 Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
    25.08.2007 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Динамо (Киев)
    19.08.2007 1' -90' Динамо (Киев) 7:3 Карпаты (Львов)
    11.08.2007 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Динамо (Киев)
    05.08.2007 1' -90' Динамо (Киев) 1:3 Днепр (Днепр)
    01.08.2007 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Динамо (Киев)
    22.07.2007 1' -90' Динамо (Киев) 2:2 Арсенал (Киев)
    15.07.2007 1' -90' Шахтер (Донецк) 1:1 Динамо (Киев)
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