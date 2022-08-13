Андрей Лунев - статистика
#99 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Лунев
|Команда
|Байер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|80
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Лунев
|Команда
|Байер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:3
|Байер (Леверкузен)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|5:0
|Унион (Берлин)
|29.10.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|5:1
|Байер (Леверкузен)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|4:0
|Байер (Леверкузен)
|13.08.2022
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|1:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Байер (Леверкузен)