Константин Павлов - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Константин
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1989 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Имя
|Константин
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1989 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|16
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Авангард (Курск)
|02.11.2015
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|25.10.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|18.10.2015
|70' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|11.10.2015
|45' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|27.09.2015
|72' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|90'
|21.09.2015
|81' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|14.09.2015
|1' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|08.09.2015
|1' -70'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|70'
|31.08.2015
|62' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|87'
|24.08.2015
|76' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|17.08.2015
|75' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|11.08.2015
|1' -58'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Чертаново (Москва)
|03.08.2015
|1' -62'
|Зенит (Пенза)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|51'
|28.07.2015
|1' -63'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|20.07.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|0:2
|Торпедо (Москва)