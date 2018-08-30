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Герсон Асеведо
Статистика
Герсон Асеведо - статистика
Завершил карьеру
5 апреля 1988 (38), Сантьяго
#30 | Полузащитник
184 см | 83 кг
Чили
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Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
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Россия. Первый дивизион 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Судува
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Селтик
3 : 0
30.08.2018
Судува
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Судува
1 : 1
23.08.2018
Селтик
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Судува
0 : 0
16.08.2018
Спартак
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Спартак
0 : 1
09.08.2018
Судува
Был в запасе
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